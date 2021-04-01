В Коми осудили 21-летнего жителя Ростовской области за смертельное ДТП

В Сыктывдинском районе вынесен приговор виновнику смертельного ДТП Фото: Архив "КП"

Стал известен приговор 21-летнему жителю Ростовской области, обвиняемого в смертельном ДТП. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, молодой человек получил 2 года тюрьмы и крупный штраф.

Напомним, трагедия произошла поздно вечером в августе 2019 года. Тогда молодой человек работал водителем большегруза. В день трагедии он на 767 км трассы «Вятка» выезжал с парковки на главную дорогу по направлению в сторону Сыктывкара. В это время в сторону Кирова двигался автомобиль «Хендай Солярис». Большегруз не был оборудован опознавательными знаками, в связи с чем, обнаружить его в темное время было практически невозможно.

За рулем корейской легковушки была женщина, которая увидела грузовик буквально за секунду до смерти. На высокой скорости она въехала в фуру. Удар был такой силы, что она скончалась на месте аварии. В салоне авто была мать погибшей, которая получила тяжелые травмы.

- Суд назначил водителю «Вольво», ранее неоднократно привлекавшемуся к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Осужденный заключен под стражу в зале суда. Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с него расходов, затраченных на лечение потерпевшей, в размере 174 тысяч рублей.

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