В Сыктывкаре наказали женщину за продажу пива подростку

Судебные приставы Сыктывкара взыскали с продавца штраф за продажу пива подростку Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре сотрудница магазина продала подростку пиво. Женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Коми.

Сообщается, что продавец дважды была уличена в розничной продаже алкоголя несовершеннолетним. В первый раз был наложен административный штраф в размере 15 тысяч рублей и взыскан без участия службы судебных приставов, во второй раз возбуждено уголовное дело.

Суд учел, что обвиняемая впервые привлекалась к уголовной ответственности за преступление небольшой тяжести, признала вину, раскаялась и внесла благотворительный взнос в детский дом, поэтому уголовное дело прекратил и дал 60 дней на уплату 15 тыс. рублей судебного штрафа. Подсудимая была предупреждена, что выходить за рамки установленного срока нельзя, иначе судебный штраф отменятся и лицо привлекается к уголовной ответственности.

Судебный пристав-исполнитель вручила должнице постановление о возбуждении исполнительного производства и разъяснила особенности взыскания штрафов. Гражданка обязалась исполнить требование максимум через 43 дня, но сделала это раньше.

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