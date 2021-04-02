В Коми продолжают расти цены на подсолнечное масло и сахар

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Комистат проанализировал изменения на отдельные виды продуктов и непродовольственных товаров с 23 по 29 марта.

За прошедшую неделю масло подсолнечное подорожало на 1,6%, молоко стерилизованное - на 1,4%, яйца куриные - на 1,2%, чай черный байховый - на 1,1%, сахар-песок - на 0,6%, рыба мороженная неразделанная - на 0,3%, мясо кур - на 0,2%.

Из плодоовощной продукции выросли цены на лук репчатый на 5,8%, морковь - на 3,8%, капусту свежую - на 3,7%, яблоки - на 1,9%. Одновременно снизились цены на огурцы на 6,2%, помидоры - на 1,4%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: паста зубная - на 1,2%, шампунь - на 1,0%. В то же время порошок стиральный стал дешевле на 0,8%. Отмечено снижение цен на телевизоры на 0,8%.

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: троксерутин - на 1,9%, ренни - на 1,7%, бромгексин - на 1,5%, алмагель - на 0,7%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли в среднем на 0,4%.

Изучить статистику в полном объеме с раскладкой по городам Коми можно здесь.

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