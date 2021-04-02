Фото УГИБДД по Коми.

В Ухте в ДТП пострадала женщина. В республиканском ГИБДД "Комсомолке" рассказали подробности.

1 апреля около 12:05 водитель 1976 г.р., управляя а/м Toyota Land Cruiser и двигаясь по ул. Бушуева со стороны ул. Чибьюская, поворачивая налево в дворовую территорию дома 5 по ул. Бушуева, совершил наезд на пешехода, который двигался по тротуару, расположенному слева от проезжей части по ходу движения транспортного средства в попутном направлении.

В результате ДТП пострадала женщина 1970 г.р. Была госпитализирована с переломом костей правой голени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми немецкая легковушка влетела в сугроб: есть пострадавший (подробности)