В Коми оштрафовали дом культуры за караоке-вечер в разгар пандемии

За танцы придется расплатиться. Фото: Нина Юшкова

В Коми нарушили указ главы Коми «О введении режима повышенной готовности», что и привело к привлечению должностного лица к административной ответственности.

7 марта 2021 года в Доме культуры села Куратово с 20.00 часов проходило культурно-массовое мероприятие караоке-вечер. При этом был открыт и работал танцпол, на котором граждане танцевали без масок. А указ главы Коми «О введении режима повышенной готовности» гласит, что работа ночных клубов (дискотек) приостановлена до 1 апреля 2021 года.

Привлекаемое лицо свою вину в совершении административного правонарушения признало в полном объеме. Теперь ему предстоит выплатить штраф 10 000 рублей.

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