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В Усть-Куломском районе собутыльник обокрал предпринимательницу, сумма ущерба превысила 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась жительница одного из поселений, являющаяся индивидуальным предпринимателем. Женщина рассказала, что неизвестные похитили из ее квартиры золотые изделия – два перстня, сережки, цепочку, а также ирригатор.

Выяснилось, что в гости к женщине приходил ранее судимый за кражу местный житель 1965 года рождения, с которым они выпили. Мужчина знал, что хозяйка хранит драгоценности в шкатулке. В один из вечеров он воспользовался тем, что женщина уснула, перебрав алкоголя, и похитил из ее спальни золотые изделия и ирригатор. Похищенное злоумышленник продал на улице одному из прохожих, выручив сумму в 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о кража. Мужчина признался в содеянном и пообещал возместить ущерб потерпевшей. По месту его жительства изъят фрагмент похищенной золотой цепочки.

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