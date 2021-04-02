В Сыктывкаре искали детей, находящихся ночью на улице и в клубах

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Сыктывкаре прошел рейд по выявлению несовершеннолетних, находящихся в ночное время на улице и в клубах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Участники рейда посетили крупные торговые центры, дворовые территории, места концентрации подростков, компьютерные клубы и интернет-кафе. После 22.00 было выявлено девять несовершеннолетних. Так, двое подростков находились в ТЦ «Макси», один – в магазине «33 жирафа», один – в ТЦ «Йорк». Кроме того, четыре девочки прогуливались в районе улицы Пушкина. Всех несовершеннолетних передали родителям под расписку.

В отношении законных представителей будет рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, говорится в сообщении.

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