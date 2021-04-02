В Коми значительно снизилась младенческая смертность

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По итогам 2020 года Коми значительно снизилась детская и младенческая смертность. Об этом сообщили в пресс-службе Миндзрава Коми.

по итогам 2020 года достигнуты значительные результаты в части снижения младенческой смертности: до 2,4 на 1 тысячу родившихся живыми детей при целевом показателе 4,3. Смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет на 1000 родившихся составила 3,17 при целевом показателе 6,1. Смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет - 49,8 при целевом показателе 51,0.

В Минздраве отметили, что такие результаты по сохранению здоровья и жизни детей достигнуты благодаря успешной командной работе акушерской, анестезиолого–реанимационной, неонатальной и педиатрической служб. На сегодняшний день главная задача ведомства в плане совершенствования медицинской помощи женщинам и детям – приобретение нового современного диагностического, реанимационного и реабилитационного оборудования. Это позволит развивать технологии акушерской помощи, выхаживания детей с низкой и экстремально низкой массой тела при рождении, неонатальной хирургии, реабилитационной помощи.

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