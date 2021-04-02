В Сыктывкаре появится памятник пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В 2021 году в Сыктывкаре планируют поставить памятник пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В 35-ю годовщину ликвидации катастрофы на атомной электростанции в Чернобыле 26 апреля пройдет возложение цветов к мемориальному знаку в честь памяти пострадавших от катастрофы на ЧАЭС у столичной школы №1. В этот же день, вечером, запланированы встречи с участниками ликвидации аварии в Чернобыле с вручением юбилейных медалей, тематической выставкой и концертной программой в концертном зале «Сыктывкар» и в Эжвинском районе. Также пройдут тематические мероприятия в образовательных организациях и учреждениях культуры.

На сегодняшний день в Сыктывкаре живут 183 ликвидатора аварии на ЧАЭС и 51 – в Эжве.

– Учитывая значимость даты, в честь ликвидаторов последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий в этом году мы реализуем проект установки памятника на месте мемориального знака, – говорится в сообщении.

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