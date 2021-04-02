Биатлонисты из Коми завоевали 14 медалей на чемпионате России

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

Спортсмены из Коми завоевали 14 медалей на чемпионате и первенстве России по лыжным гонкам и биатлону лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта республики.

Соревнования проходили в Пересвете (Московская область).В пятницу, 2 апреля, спортсмены бежали финальную гонку – биатлонный спринт с двумя огневыми рубежами. Коми на соревнованиях представляли пять спортсменов, среди которых Иван Голубков и Мария Иовлева.

В женском забеге победу одержала москвичка Ирина Гуляева. Второе место за представительницей Коми Марией Иовлевой. Акжана Абдикаримова из столицы России замкнула тройку призеров. Также в рамках первенства золотую медаль смогла выиграть Ульяна Тулякова. Еще один представитель Коми Вадим Парнев финишировал с серебром. Иван Голубков завершающую гонку чемпионата пропустил.

– Всего на главном старте страны спортсмены Коми завоевали 14 медалей. Из них 7 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых, – говорится в сообщении.

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