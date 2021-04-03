Молодая женщина из Сыктывкара найдена мертвой

Фото: "ЛизаАлерт" Коми

Только вчера, 2 апреля, поисковый отряд «ЛизаАлерт» Коми объявил поиски 34-летней Елены Кузнецовой. Сегодня стало известно, что она найдена мертвой.

Тревогу волонтеры-поисковики забили в 9 часов вечера. Они сообщили, что Елена Кузнецова, живущая в Сыктывкаре, 2 апреля ушла в неизвестном направлении. Объявили сбор. Поиски должны были проходить и в городе, и в лесу.

Сегодня утром на странице поискового отряда опубликована печальная новость. Молодая женщина найдена. Она погибла. Подробности не оглашаются.

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