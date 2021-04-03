Старейшей школе Коми на юбилей подарили новое здание

Фото: rkomi.ru

В селе Визинга Сысольского района 2 апреля открылась новая школа на 501 место.

«Вдвойне приятно, что это событие происходит в год столетия Республики Коми и юбилейный для школы год. В этом году исполняется 170 лет со дня её создания. Это одна из старейших школ республики, у которой теперь есть прекрасное новое здание», - сказал на открытии глава Коми Владимир Уйба.

В новом здании учатся школьники 5-11 классов из села Визинга и соседней деревни Горьковская. Новый корпус построен в рамках регионального проекта «Современная школа». На выполнение работ было выделено более 546 миллионов рублей из бюджетов разных уровней.

В новом здании – 32 учебных и 8 административных кабинетов. Все они оборудованы необходимой мебелью, учебно-наглядными пособиями, оснащены электронными образовательными ресурсами, компьютерной техникой, проекторами. Здание школы подключено к Интернету. Ученики в полном объёме обеспечены учебниками.

В новой школе есть актовый зал, который рассчитан на 150 мест, 3 спортивных зала, библиотека, медиатека, столовая на 180 мест, которая оснащена современным технологическим оборудованием для приготовления пищи полного цикла. 100% учащихся обеспечены горячим питанием.

Созданы безопасные условия для организации образовательного процесса. Также в школе открыт Центр дополнительного образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который реализует общеобразовательные программы по направлениям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Шахматы».

Сегодня в школе трудятся 102 педагога, работают узкие специалисты: педагог-организатор, учитель-логопед. Это сплочённый и квалифицированный педагогический коллектив, пополняемый зачастую выпускниками этой же школы.

Школьники 1-4 классов останутся учиться в здании школы по адресу ул. Школьная. Строительство нового здания средней школы в селе Визинга решило проблему обучения детей в две смены.

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