Ухтинец забил собутыльника табуретом, отмечая Новый год

Фото: архив КП

Вынесен приговор жителю Ухты, который в канун Нового года забил табуретом собутыльника.

В конце декабря 2020 года мужчины вместе готовились встречать праздник, основательно укрепив настроение спиртным. Как нередко и бывает в таких случаях, внезапно возникла ссора, ведь алкоголь – отличное удобрение для «почвы личных неприязненных отношений».

Подсудимый нанес жертве не менее трех ударов табуретом по голове, а потом еще и руками-ногами по всему телу. От полученных травм потерпевший через непродолжительное время скончался непосредственно на месте происшествия.

«При этом умысла на причинение смерти ухтинец не имел, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности он должен был и реально мог предвидеть последствия в виде смерти потерпевшего», - уверены в объединенной пресс-службе судов Коми.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном.

С учетом наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, в том числе аморального поведения потерпевшего, явившегося поводом к совершению преступления, учитывая при этом роль погибшего в развитии конфликта, убийце назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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