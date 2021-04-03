Химик-самоучка из Коми отправился за решетку за эксперименты с психотропами

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2 апреля Ухтинский суд рассмотрел уголовное дело в отношении химика-самоучки, обвиняемого в покушении на незаконное изготовление психотропных веществ в крупном размере.

В 2020 году мужчина приобрел через сеть Интернет химические реактивы, необходимые для изготовления психотропного вещества. И начал свои эксперименты в подвальном помещении жилого дома, которое он арендовал для осуществления предпринимательской деятельности.

Он пытался изготовить в крупном размере амфетамин. Однако он не довел задуманное и начатое им преступление до конца, поскольку был задержан сотрудниками полиции.

Ему назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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