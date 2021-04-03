Госсовет Коми намерен перекроить Водный кодекс под сельских жителей

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В прошлом году 176 жителей Коми получили штрафы за движение и стоянку автомобилей в границах водоохранных зон. Но, как показывает практика, зачастую сельские жители просто вынуждены оставлять свои транспортные средства на берегу, чтобы перебраться через реку на работу или получить медицинские услуги. Например, в ижемских селах уже полсотни жителей получили штрафы в размере от трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей.

«Исторически сложилось так, что дома и хозпостройки строились вблизи берегов и рек, и поэтому они все оказались в границах водоохранных зон. Более того, большинство сельских населённых пунктов в таких местах не имеют дорог с твёрдым покрытием, да и в ближайшем будущем навряд ли все деревни будут заасфальтрованы», - рассказали на встрече спикера Госсовета Сергея Усачёва и депутата Госдумы Ольги Савастьяновой с депутатами совета и руководителями предприятий Ижемского района.

Ольга Савастьянова сообщила, что изменения в Водный Кодекс запланированы. Тем временем, профильный комитет Госсовета Коми по инициативе Сергея Усачёва уже готовит соответствующие предложения, сообщают на сайте Госсовета Коми

«Такая ситуация характерна не только для Коми, но и для многих других субъектов нашей страны. Мы понимаем, что труд и жизнь сельского жителя всегда связаны с рекой, и штрафовать его за то, что он этим зарабатывает себе на хлеб и кормит семью - неправильно. Водный кодекс нуждается в корректировке, поэтому мы хотим предложить федеральному центру внести исключения в данную статью, если человек вынужден оставить своё транспортное средство в водоохранной зоне при определенных обоснованных случаях» - прокомментировал по итогам встречи Сергей Усачёв.

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