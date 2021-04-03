Самозащита или нападение: суд в Коми оценил схватку двух женщин

Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усть-Куломском районе Коми мировой судья привлек женщину к административной ответственности за побои по лицу без последствий – это такая суровая разновидность пощечин.

Судом установлено, что М. в ходе конфликта с потерпевшей нанесла последней не менее двух ударов в область лица, то есть нанесла побои.

В судебном заседании М. пояснила, что действовала в состоянии крайней необходимости, поскольку в ходе конфликта потерпевшая первой нанесла ей удар в область правого глаза.

Однако суд не увидел объективных данных, свидетельствующих о том, что М. действовала в состоянии крайней необходимости. А вот факт нанесения М. побоев потерпевшей подтверждается исследованными.

При назначении наказания, суд учел данные о личности М., ее имущественное положение и смягчающие обстоятельства, в качестве которых признал наличие на иждивении малолетнего ребенка, противоправность поведения потерявшей, явившегося поводом для правонарушения.

Виновной назначили наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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