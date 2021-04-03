Жителей Коми снова приглашают путешествовать с кешбэком по России

Чтобы участвовать, нужно купить тур, забронировать круиз, проживание в отеле или санатории до 15 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стартовал третий этап туристического кешбэка — программы государственного субсидирования поездок по России, разработанная Федеральным агентством по туризму.

В рамках этой программы туристы могут оплатить путешествие картой «Мир» и получить кешбэк 20% от его стоимости.

Первый этап прошел в августе, второй длился с октября по декабрь 2020 года. Третий завершится 30 июня 2021 года. Чтобы участвовать, нужно купить тур, забронировать круиз, проживание в отеле или санатории до 15 июня. Подробности на официальном сайте Ростуризма мирпутешествий.рф.

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