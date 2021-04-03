На дорогах Коми появится 5 новых видеокамер

Фото: архив КП

С 5 апреля для снижения аварийности и повышения безопасности на дорогах в Печоре введут в эксплуатацию пять дополнительных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения.

Места установки и фиксируемые нарушения ПДД комплексов фотовидеофиксации опубликованы на общедоступных ресурсах ГИБДД и ГКУ РК «Безопасный город»

Система видеонаблюдения позволяет повысить уровень общественной и личной безопасности граждан. Как отмечают правоохранители, важен и профилактический эффект, который достигается открытым размещением видеокамер и информированием населения о насыщении городской инфраструктуры системами визуального контроля, сообщают на сайте администрации Печоры.

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