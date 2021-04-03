Юных лыжников из Коми обставили по всем фронтам на их же территории

Фото: Минспорта РК

На Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной продолжаются Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Приз Заслуженного мастера спорта, четырехкратной Олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной»

Сегодня, 3 апреля, лыжники разыграли медали в индивидуальной гонке классическим стилем: юноши преодолевали 5 километров, девушки – 3 километра. На старт вышло преобладающее количество участников соревнований - 553 спортсмена.

Двукратной победительницей на этих соревнованиях стала лыжница из Московской области Ирина Головатюк. Девушка стала лучшей в спринте свободным стилем, а сегодня обошла всех и в гонке «классикой» и уже трижды отметилась в медалистах соревнований. Серебряным призером гонки стала Софья Бушкова из Кировской области. "Бронза" гонки оказалась у Дианы Милковой, которая приехала из Ханты-Мансийского автономного округа. Четвертое место заняла Екатерина Никитина из республики Мордовия. Пятое место закрепилось за Анастасией Друговской из Архангельской области. Шестой стала Вера Лукичева из Москвы.

В гонке у юношей никто не смог обогнать лыжника из Московской области Вячеслава Мамичева. Спортсмен стал двукратным призером юбилейных соревнований на приз Раисы Сметаниной в Коми. Сегодня он пополнил свои награды еще и "золотом" классической разделки. Серебряным призером стал Арсений Власов из Московской области, который уже трижды отметился медалистах стартов. Свою первую медаль на этих стартах завоевал Владимир Летавин из Архангельской области. Сегодня на его счету - бронзовая награда.

Четвертое место занял Вячеслав Корытников из ХМАО-Югры, пятое место у Марка Врачева из Архангельской области, шестое место забрал Василий Амелин из Московской области.

Заметим, что команда Республики Коми на домашних стартах пока не имеет наград. Надежды на медаль остаются на завтрашнюю эстафету. В сегодняшней гонке классическим стилем наш лыжник Никита Мартюшев попал в топ-30 гонки с 26-ым местом. Среди девушек лучшее время сегодня вновь у Карины Гладышевой. Она заняла 23 место.

Наградили медалистов трех дисциплин четырехкратная Олимпийская чемпионка Раиса Сметанина, министр физической культуры и спорта Республики Коми Виталий Савилов и министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Денис Шаронов. Помимо медалей призерам вручили подарки от спонсоров соревнований.

Приятной традицией в рамках Всероссийских соревнований на призы Раисы Сметаниной стало награждение лучших спортсменов Республики Коми в личных видах программы. В этом году вновь выбрали лучшего юношу и лучшую девушку на призы памяти мастера спорта СССР по лыжным гонкам Александра Ивановича Попова. Ими стали Евгений Тарасов и Карина Гладышева. Супруга Александра Ивановича Виктория Попова вручила лучшим спортсменам соревнований памятные дипломы.

Завтра лыжники "откатают" последнюю гонку. Это будет эстафета: 4х3 км у девушек и 4х5 км у юношей. После призеры вновь встретятся на награждении, где медали будет вручать прославленная лыжница, хозяйка именных соревнований Раиса Сметанина.

В этом году эти старты собрали на республиканском лыжном комплексе 555 юных лыжников со всей России. Соревнования проходят с 31 марта по 4 апреля на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Выльгорте.

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