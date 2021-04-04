Жителям Коми на заметку: упростили правила турпоездок для детей

Принятое решение упростит организацию турпоездок для детей, избавит родителей от необоснованных временных и финансовых затрат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Требование о предъявлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу исключат из Правил предоставления гостиничных услуг. Постановление об этом утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки (туры выходного дня, загородные экскурсии) часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребёнок путешествовал не с родителями, а, например, с близкими родственниками.

Теперь же от несовершеннолетнего при заселении будет требоваться только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме. При этом возможность оформления нотариального согласия также сохраняется.

Принятое решение упростит организацию турпоездок для детей, избавит родителей от необоснованных временных и финансовых затрат, сообщают на сайте кабмина.

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