В Усинске ищут самые крепкие семьи: их ждет награда

Фото: администрация Усинска

В Усинске стартовал конкурсный отбор семей на награждение медалью «За любовь и верность», сообщает местная администрация.

Вручать ее будут 8 июля, в День семьи, любви и верности. Но подать заявление кандидаты смогут только до 20 апреля.

Какие семьи могут претендовать на эту общественную награду: живущие на территории городского округа «Усинск», стаж брака не менее 25 лет, их добропорядочность (в том числе детей) не вызывает сомнений.

Один из супругов подаёт заявление, в котором указываются история семейных отношений, достижения и награды супругов и членов их семьи в общественной, трудовой и других сферах деятельности, с использованием фотографий, копий документов (дипломы, благодарности, грамоты, иные документы и материалы).

Узнать все подробности можно по телефону 2-01-55.

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