Неопытный водитель сбил пешехода в Княжпогостском районе Коми

Фото: УГИБДД по Коми

Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 3 апреля, в 22:00 в городе Емва Княжпогостского района.

24-летний водитель на автомобиле LADA Priora двигался по ул. Дзержинского со стороны ул. Дорожной в направлении ул. Пушкина.

Напротив дома №110 он наехал на 37-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате наезда пешеход получил ушиб плеча. Стаж вождения молодого водителя - с 2015 года, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на региональное ГИБДД.

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