Второй очаг африканской чумы свиней выявлен в Коми

Фото: Минсельхоз РК

На территории Республики Коми в деревне Малая Слуда Сыктывдинского района в личном подворье выявлен очаг африканской чумы свиней, сообщает Минсельхоз РК.

Для повторного подтверждения вируса пробы направлены в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». Ситуация взята под контроль республиканской ветеринарной службы. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по недопущению распространения и локализации очага болезни.

Напомним, на территории города Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Коми продолжает действовать карантин по африканской чуме свиней.

С учетом новой вспышки будут установлены новые ограничительные мероприятия. На время карантина гражданам необходимо воздержаться от покупки, перемещения и убоя свиней до снятия ограничительных мероприятий.

Убедительная просьба ко всем гражданам незамедлительно сообщать о фактах продажи/ покупки свиней на территории Сыктывдинского района и за его пределы по телефону 8(8212) 255-440 (доб.1400).

Чтобы недопустить распространения опасной болезни по всей территории Республики Коми всем, кто закупил свиней с территории Сыктывдинского района в течение марта, необходимо срочно сообщить информацию по телефону 8(8212) 255-440 (доб.1400).

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