В национальном парке Коми «Югыд Ва» погибли два туриста

Фото: Нацпарк "Югыд ва"
Два человека погибли на территории национального парка «Югыд Ва», сообщает Следком по Коми.
Сообщение о трагедии поступило 3 апреля. ЧП произошло в районе базы «Озерная» (100 км от города Печоры). На данный момент известно, что туристическая группа из трех человек имела разрешение на посещение территории парка.
Связь с туристами отсутствует. К месту происшествия выдвинулись спасатели Печорского аварийно-спасательного отряда ГАУ «СПАС-Коми».
Следком по Коми организовал процессуальная проверку, в рамках которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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