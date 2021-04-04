В национальном парке Коми «Югыд Ва» погибли два туриста

Фото: Нацпарк "Югыд ва"

Два человека погибли на территории национального парка «Югыд Ва», сообщает Следком по Коми.

Сообщение о трагедии поступило 3 апреля. ЧП произошло в районе базы «Озерная» (100 км от города Печоры). На данный момент известно, что туристическая группа из трех человек имела разрешение на посещение территории парка.

Связь с туристами отсутствует. К месту происшествия выдвинулись спасатели Печорского аварийно-спасательного отряда ГАУ «СПАС-Коми».

Следком по Коми организовал процессуальная проверку, в рамках которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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