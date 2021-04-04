Парня из Коми убили в Чечне

Фото: группа "100 улиц Печоры"

Таких людей, рожденных в Коми, нужно помнить и вспоминать. Боевики прикрывались щитом из женщин и детей, а он с пулей в голове продолжал защищать своих.

Роман Костик родился 4 апреля 1981 и вырос в Печоре, закончил 9 классов в школе № 5, затем учился в ГПТУ № 4 на автослесаря.

20 мая 2001 года был призван в армию. Год прослужил в Хабаровске в танковом батальоне, затем по собственному желанию был переведен для дальнейшего прохождения службы в поселок Шали Чеченской Республики.

29 мая 2002 года Роман погиб при выполнении боевой задачи, блокируя выход группы боевиков из оцепления. Излюбленный прием боевиков прикрываться щитом из женщин и детей и стрелять из-за их спин по русским солдатам. Так было и на этот раз. Пуля попала в голову, Роман не выпустил из рук оружия, успев убить одного и ранить другого боевика. В течение суток вся группа боевиков была ликвидирована.

В Печоре установлена мемориальная доска в память о герое на здании МОУ "СОШ № 4", по улице Спортивной, 42, напоминает группа «100 улиц Печоры».

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