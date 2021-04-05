В Прилузье женщина отправила мошенникам 200 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Прилузском районе работник сферы образования перевела мошенникам более 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что с банковских карт женщины посторонние пытаются снять деньги. Якобы для того, чтобы приостановить операцию, собеседник попросил персональные данные и реквизиты электронных кошельков. Пенсионерка предоставила ему все данные, и с ее счетов списали около 86 тысяч рублей.

Затем на связь с женщиной вышел представитель другого банка и проинформировал, что на имя сельчанки неизвестные пытаются оформить кредит в сумме 120 тысячи рублей. Для пресечения незаконных действий следует взять новый, реальный займ и внести эти деньги на реквизиты, которые будут ей озвучены. Как только заявительница перечислит денежные средства, мошенники, покушающиеся на ее сбережения, будут пойманы.

Потерпевшая оформила, получила и обналичила кредит, после чего перечислила деньги на три абонентских номера. Однако решить «проблемы» с финансами не смогла и осталась в должниках у банка. При этом пенсионерка знала о подобных аферах от участкового уполномоченного полиции, который лично с ней беседовал, а также из СМИ. Тем не менее, доверилась злоумышленникам, а те постоянно держали ее на связи. За небольшой промежуток времени сельчанке звонили с более 20 телефонных номеров. Также женщину подкупило то, что «банковские работники» обращались к ней по имени, отчеству, а с номера 900 ей приходили оповещения о произведенных операциях. Возбуждено уголовное дело.

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