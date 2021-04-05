Двух ухтинцев будут судить за поджог избушки в парке

Фото: пресс-служба МВД по Коми

Двух жителей Ухты обвиняют в поджоге декоративной избушки в детском парке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, 22-летний ухтинец и его 21-летний приятель ночью 15 сентября из хулиганских мотивов решили поджечь декоративную бревенчатую избушку, установленную в детском парке Ухты. Молодые люди стали поджигать мох, расположенный между бревен. В итоге огонь полностью уничтожил постройку.

Личности вандалов быстро установили. Вину в содеянном молодые люди признали и приняли меры к устранению причиненного ущерба. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье Седьюского судебного участка Ухты.

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