В Вуктыле из огня пожарные спасли человека

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Накануне в Вуктыле пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на Печорской улице, сообщает пресс-служба МЧС. Очевидцы сообщили, что огонь начался с подъезда здания.

До приезда спасателей 15 жильцов дома смогли самостоятельно выбраться из опасного помещения, а вот один человек остался взаперти. Пожарные, экстренно прибывшие на место ЧП, спасли жильца.

Предварительная причина пожара – недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

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