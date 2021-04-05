Подо льдом в Прилузье оказался вездеход

Фото: аварийно-спасательный отряд СПАС-Коми

В селе Объячево на реке Леза произошло ЧП с участием вездехода. Машина провалилась под лед, сообщает «Комиинформ».

Известно, что в это время в салоне находился мужчина, который выбрался из вездехода самостоятельно до приезда спасателей. По его словам, машина угодила в промоину.

Для того, чтобы вытащить вездеход спасатели пробурили лед и подложили под транспорт лагу. Затем с помощью грузоподъёмного устройства и лебедки спасгруппа извлекла из промоины вездеход.

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