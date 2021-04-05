В Сыктывкаре погиб рабочий в цехе пиломатериалов

В столице Коми расследуют смертельный случай в цехе лесопиления Фото: Архив "КП"

В минувшую пятницу на одном из лесозаготовительных предприятий Сыктывкара произошла трагедия. На своем рабочем месте погиб мужчина. По словам его коллег, он потерял сознание и упал на пол.

Рабочего экстренно доставили в больницу Эжвы, где медики попытались реанимировать мужчину, однако попытки оказались неудачными. Мужчина скончался на больничной койке.

ЧП заинтересовалась Гострудинспекция Коми. Ведомство намерено расследовать смертельный случай и выяснить все обстоятельства и причины трагедии. На данный момент причина смерти мужчины неизвестна.

- При управлении кромко-обрезным станком работник ООО «СевЛесПил» потерял сознание и упал, работник доставлен в ГБУЗ РК «Городская больницу Эжвинского района», откуда поступила информация о смерти работника. Обстоятельства уточняются, - прокомментировали инцидент в инспекции.

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