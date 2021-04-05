В Сыктывкаре 53-летний мужчина жестоко избил свою молодую возлюбленную и оставил умирать

Житель Сыктывкара, до смерти избивший свою молодую сожительницу, отправится в места лишения свободы Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре 33 летняя местная жительница оказалась на больничной койке с множественными травмами головы. Оказалось, что ее избил и оставил умирать в одиночестве возлюбленный почти вдвое старше нее.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, кровавая драма произошла еще минувшей осенью. Тогда мужчина устроил сцену ревности своей молодой девушке. В ходе ссоры сыктывкарец вышел из себя и начал избивать подругу по голове и телу кулаками. Девушка потеряла сознание, а мужчина просто ушел из квартиры, даже не вызвав «скорую».

Женщину через несколько дней нашел ее сосед, который и вызвал медиков. Однако спасти врачам девушку не удалось: она умерла на больничной койке, так и не придя в сознание.

Мужчина был сразу же арестован и помещен под стражу. Суд назначил сыктывкарцу наказание в виде 8 лет 4 месяцев лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

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