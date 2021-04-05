Прокуратура Ухты взыскала 500 тысяч рублей с известной компании за коррупционные схемы

После вмешательства прокуратуры Ухты с юридического лица взыскан штраф в размере полмиллиона рублей Фото: Архив "КП"

Прокуратура Ухты проконтролировала взыскание суммы штрафа, назначенного ООО «Кедр» за совершение коррупционного правонарушения. Ранее компания была оштрафована на 500 тысяч рублей.

Исполнительное производство судебными приставами было прекращено в связи с ликвидацией должника. Однако, как показала прокурорская проверка, организация является действующим юридическим лицом. Из-за неверного указания ИНН в постановлении исполнительное производство окончено в связи с ликвидацией совершенно другого юридического лица – частного учреждения «ДЮСТ Велоклуб».

После вмешательства прокуратуры допущенная в постановлении ошибка исправлена, а исполнительное производство в отношении ООО «Кедр» возобновлено.

На минувшей неделе в прокуратуру Ухты поступила информация об окончании исполнительного производства в отношении компании в связи с фактическим исполнением. С компании в пользу бюджета взыскано 500 тысяч рублей.

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