В Коми две женщины лишились 34 тысяч, пытаясь купить билеты на поезд и самолет

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительницы Печоры и Сыктывкара потеряли более 34 000 рублей, рассчитывая купить билеты на поезд и самолет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, жительница Печоры, 1961 года рождения, заказала на одном из сайтов билет на поезд до Сыктывкара. Она созвонилась с представителями компании. После этого женщине на телефон пришло СМС, подтверждающее перевод средств за покупку. Женщина ввела присланный код, после чего с ее банковской карты было списано 14 100 рублей. Электронный билет горожанка не получила, поэтому она обратилась в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

Сыктывкарка, 1987 года рождения собиралась купить в интернете авиабилет «Москва – Магадан». Пройдя по ссылке и введя данные банковской карты, женщина потеряла более 20 800 рублей и тоже не дождалась билета. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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