В Коми извращенца, напугавшего девочек, отправили на 12 лет в тюрьму

В ходе расследования он не признал вину по предъявленному обвинению Фото: Архив "КП"

В Сосногорске осудили 49-летнего местного жителя за развращение малолетних. По сообщению регионального Следкома, мужчина был приговорен к 12 годам «строгача».

Оказалось, что летом 2020 года он подкараулил двух 10-летних девочек в подъезде многоквартирного дома. Пьяный мужчина, как рассказали в СК, «в присутствии школьниц совершил действия сексуального характера». Напуганные дети смогли сбежать от извращенца и сразу же рассказали все родителям. Мужчина был пойман сотрудниками полиции по горячим следам.

Сразу после возбуждения уголовного дела по ходатайству следователя в отношении злоумышленника судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования он не признал вину по предъявленному обвинению.

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