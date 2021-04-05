Коми заняла четвертое место с конца по приросту населения

Фото Евгения Гроха

Республика Коми заняла 82-е место из 85 в рейтинге российских регионов по приросту населения. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

В первой пятерке рейтинга расположились Севастополь, Ингушетия, Ленинградская область, Чечня и Тюменская область. В целом в России с 2018 по 2020 год население уменьшилось на 0,4%. Естественная убыль населения составила 1,2 миллиона человек, а миграционный прирост – 517,2 тысячи.

В Коми за два года численность населения уменьшилась на 3,2%. В настоящее в республике живут 813,6 тысячи человек. Естественная убыль населения составила 6,7 тысячи человек, а миграционная – 20,4 тысячи. В пятерку с конца также вошли Тамбовская и Магаданская области, Мордовия и Еврейская автономная область.

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