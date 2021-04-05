В Ухте четверых коррупционеров заставили вернуть 8 миллионов

Фото: Следком по Коми

В Ухте прокуратура добилась полного возмещения ущерба, причиненного коррупционным преступлением. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, по результатам рассмотрения иска прокуратуры г. Ухты в декабре 2019 года с четырех фигурантов уголовного дела о растрате в особо крупном размере в Ухтинском психоневрологическом интернате взыскали 8,1 миллиона рублей. Именно такой была сумма ущерба, причиненного преступлением. В итоге информация о том, что фигуранты возместили ущерб, поступила на прошлой неделе.

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