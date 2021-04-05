Коми представит свой инвестиционный потенциал на международной выставке в Узбекистане

Фото: пресс-служба Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми

Сегодня в Ташкенте стартовала международная промышленная выставка «ИННОПРОМ», которая будет проходить в течение трех дней, с 5 по 7 апреля 2021 года. Делегацию от Коми представят заместитель министра экономического развития и промышленности региона Ольга Турышева, руководитель Центра «Мой бизнес» Сергей Жеребцов, директор регионального фонда развития промышленности Ирина Миновская и ряд крупных компаний республики.

В рамках выставки была сформирована коллективная экспозиция от Республики Коми с участием предприятий и научного сообщества региона. Свою продукцию и возможности презентуют компании ООО «Лузалес», ООО «Промтех-Инвест», ООО «Керка», ООО «ПО «Сыктывкарский металлообрабатывающий завод» (Холдинг ROKRA PEINER SYSTEM (Россия), КНЦ Уро РАН и Ухтинский государственный технический университет.

Планируется, что стенд Коми посетит министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В мероприятии и деловой программе выставки также примут участие промышленные компании и бизнес-делегации из России, Узбекистана, Франции, Германии, Чехии, Японии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении.

- Республика не просто представляет свой стенд на выставке, нам важно расширять промышленное сотрудничество между компаниями-участниками, определить новые возможности для развития данной отрасли в регионе. Мы готовы демонстрировать свой потенциал, имеющиеся наработки, продукцию, которая сможет быть достойным конкурентом на международном рынке, - отметила министр экономического развития и промышленности Республики Коми Эльмира Ахмеева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми появится важная федеральная программа

Она должна помочь в развитии экономики и науки республики (подробности)