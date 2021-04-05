Жительница Сыктывкара за рулем иномарки сбила пешехода

Фото: УГИБДД МВД по Коми

Накануне в Сыктывкаре произошла авария с участием пешехода, сообщает ГИБДД по Коми. Мужчина попал под колеса иномарки, за рулем которой была 48-летняя местная жительница.

Известно, что ДТП произошло вечером 4 апреля на Первомайской улице. Пострадавший переходил дорогу, когда на него наехал Haval. Прибывшие на место медики диагностировали у 32-летнего мужчины травму руки. Врачи порекомендовали ему лечь в больницу.

По данному факту начато разбирательство.

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