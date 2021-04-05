В Сыктывкаре появятся пять качелей, расписанных национальными узорами

Фото: кадр видео

В Сыктывкаре на площади «под часами» появятся пять качелей, которые будут расписаны коми национальными узорами. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В прошлом году была выполнена часть работ по благоустройству. В частности, рабочие установили основание, провели электрику и дренаж, а также высадили зеленые насаждения. Вторым этапом работ станет установка малых архитектурных форм и освещения. Изюминкой обновленной площади станут пять качелей, украшенных национальными коми узорами.

Планируется, что все работы завершатся весной. После этого горожане увидят обновленную площадь. Там появятся непривычные и уникальные для Сыктывкара карликовые деревья, горные сосны и рябины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарцы выберут 12 общественных пространств, которые благоустроят (подробнее)