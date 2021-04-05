Воркутинка пыталась купить штатив и лишилась 12 тысяч

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Воркуте 52-летняя местная жительница перевела мошенникам 12 304 рубля, пытаясь купить штатив. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщина хотела купить в интернете штатив для проведения фото- и видеосъемки. На одном из сайтов она нашла интересующий и оставила заявку. После этого с ней связался мужчина и сообщил, что деньги нужно перевести на карту. Воркутинка перевела 12 304 рубля. После того как страница сайта исчезла, а телефон продавца перестал отвечать, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

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