В Сыктывкаре зарегистрированы случаи самозахвата земли

Бригады коммунальщиков сталкиваются с этой проблемой постоянно Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре продолжают штрафовать за самозахват земли. Речь идёт о заборах, установленных собственниками земельных участков за пределами их границ. Такие заборы не только заужают тротуары, но и в значительной степени мешают работам по уборке снега зимой.

Так, например, самовольные постройки на улицах Савина, 19, Банбана, 12, Калиновской, 13, Интернациональной, 28, Энгельса, 137, 139 и 141 являются самыми проблемными для коммунальщиков.

Начальник Управления контроля столичной администрации Игорь Архипенко проинформировал, что по указанным адресам проведены мероприятия земельного контроля.

- В результате мероприятий во всех случаях выявлены факты самовольного занятия. Материалы проверок направлены в Росреестр, который наделён полномочиями по наложению штрафов, – отметил Архипенко.

Он также пояснил, что самозахват земли попадает под статью «самовольное занятие земельного участка». Штрафы для физических лиц – не менее 5 тысяч рублей (или 1-1,5% кадастровой стоимости участка), для должностных лиц – не менее 20 тысяч рублей (или 1,5-2% стоимости), для юридических лиц – не менее 100 тысяч рублей (или 2-3% стоимости).

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