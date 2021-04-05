В Сыктывкаре почти полностью расселят заречный поселок

Фото: Нина Юшкова

В Сыктывкаре ряд ветхих домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Соответствующие постановления подписала глава городского округа - руководитель администрации Наталья Хозяинова.

Из 12 домов, подлежащих сносу на территории муниципалитета, девять расположены в заречном поселке Сидорполой. Он отрезан от «большой земли» протокой. Часть домов уже нежилая, часть – используется как дачи. Таким образом, с учетом расселяемых домов, поселок перестанет существовать. Аварийными и подлежащими сносу признаны дома №10, 12, 14, 16, 19 и 21, 27, 31 и 33 по улице Луговой. Кроме того, под снос попали дома, расположенные по адресам Печорский переулок, 4, улица Почтовая, 6, а также Станционная, 19.

Согласно постановлениям, дома планируется расселить до 2028 года. Людям, живущим в жилых помещениях аварийных многоквартирных домов, предложат жилые помещения маневренного фонда, предназначенные для временного проживания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре расселили аварийный дом на Октябрьском проспекте

Его признали подлежащим сносу в июле 2019 года (подробнее)