Новая вспышка африканской чумы свиней в Коми: где введен карантин

Фото: архив КП

На территории Коми введен карантин на территории Сыктывдинского и Усть-Вымского районов в связи с заболеванием животных африканской чумой свиней.

Эпизоотическим очагом африканской чумы свиней является территория личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: деревня Малая Слуда, улица Лесная, дом 6.

Карантин объявлен в радиусе 25 км от эпизоотического очага заболевания с 5 апреля 2021 года до окончания мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней.

С полным списком карантинных мер можно ознакомиться в указе главы Коми.

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