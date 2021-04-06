В Коми осудили экс-руководителей ухтинских компаний за махинации с налогами

Руководители договорились реализовать схему уклонения от уплаты налогов. Фото: из архива "КП"

В 2015-2017 гг. мужчина и женщина, руководители двух ухтинских ООО – «ФинКомЛес» и «ЭкоФорест», занимавшихся лесозаготовкой и поставкой лесопродукции, договорились реализовать схему уклонения от уплаты налогов. Мужчина-руководитель подыскивал контрагентов для оформления фиктивного документооборота о поставке лесопродукции с целью уменьшения налогооблагаемой базы, а его сообщница оформляла фиктивные отношения с контрагентами и перечисляла денежные средства на счета аффилированных фирм.

В ходе проведения налоговой проверки было установлено, что в результате преступных действий сообщников бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 62,4 млн рублей. Вину в инкриминируемом деянии подсудимые не признали.

Наказание

Суд назначил бывшему директору ООО «ФинКомЛес» наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, а бывшему директору ООО «ЭкоФорест» - 2 лет лишения свободы условно. Кроме того, они лишены права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях, на срок 2 года каждый. Приговор не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За год жители Коми вернули почти 2 миллиарда рублей налогов (подробности)