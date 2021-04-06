Печорец лишился 140 тысяч, пытаясь продать квартиру

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Печоре местный житель 1973 года рождения перевел мошенникам 140 тысяч рублей, продавая квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчина выставил объявление о продаже квартиры в интернете. С печорцем связался неизвестный и заявил, что заинтересовался квартирой. Собеседник рассказал, что служит военным в другом регионе и собирается приехать в командировку в Коми с последующим переездом. Также мужчина посетовал на многочисленные расходы, связанные с поездкой и покупкой жилья. Однако тут же заверил, что ожидает от своей воинской части крупной выплаты.

Далее «военнослужащий» попросил войти в его положение и перечислить 140 тысяч рублей, которые он, якобы, направит печорцу в качестве залога за покупку жилья. Соответствующие документы, по его словам, нужны для руководства воинской части и последующей компенсации.

Параллельно с семьей по другому номеру телефона связался по телефону неизвестный, представившийся командиром подразделения, где служит «военнослужащий». Собеседник убедил продавцов жилья, что все будет в порядке: воинская часть выплатит военному причитающиеся деньги, и вся сумма за залог будет возмещена. В итоге мужчина перевел деньги, а «военные» перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Телефоны, по которым аферисты держали связь, зарегистрированы в Ростовской области и Краснодарском крае.

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