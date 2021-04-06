В Печоре поймали браконьера, убившего лося

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В Печоре по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной охоте на лося.

Так, в ходе обследования участка местности, примыкающего к газопроводу «ДУ 800 Вуктыл-Печора» между Западно-Сопленским и Югыдским газоконденсатным месторождением, в лесном массиве у реки Большой Соплеск, были обнаружены следы незаконной охоты с использованием снегоходной техники. На месте происшествия была обнаружена шкура лося и следы разделки туши.

Полиция установила причастность к незаконной охоте в запрещенные сроки жителя деревни Даниловки Печорского района. Ущерб от незаконных действий браконьера составил 240 тысяч рублей.

По данному факт начато расследование и возбуждено уголовное дело.

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