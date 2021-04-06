В Коми назначили главу имущественных и земельных отношений

Фото: пресс-служба главы Коми
Александр Сажин назначен на должность председателя Комитета Коми имущественных и земельных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
– Назначить Сажина Александра Владимировича на должность председателя Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений, – отмечается в распоряжении, которое подписал глава Коми Владимир Уйба.
Этот документ вступает в силу со дня его подписания.
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