В Сыктывкаре ограничат движение транспорта сразу на нескольких улицах

Соответствующие постановления опубликованы на сайте администрации столицы Коми Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре на нескольких улицах ограничат движение транспорта. Об этом сообщает местная администрация. Как уточнили в мэрии, речь идет о Снежной, Пермской, Советской и Кочпонской улицах. Перекрытие связано с ремонтными работами.

Так, из-за земляных работ по улице Снежной дорога будет перекрыта на всю ширину проезжей части в районе домов № 12 и №6. Дорогу перекроют с 8:00 5 апреля до 22:00 24 апреля. Проблемы с проездом также возникнут и на улицах Кочпонской, 13 и Пермской, 13. Они будут перекрыты до 22:00 30 апреля.

Власти сообщают, что движение машин будет ограничено в микрорайоне Чит около дома №32. На данном участке будут проводиться земельные работы, которые продлятся до 9 апреля.

Кроме того, будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части по улице Колхозной от дома № 86 по улице Советской до пересечения с улицей Ленина по 22:00 18 апреля.

Водителей просят планировать свой маршрут заранее с учетом вводимых ограничений.

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