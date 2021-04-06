В программу «Земский доктор» в Коми включили акушерок и медсестер

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В программу «Земский доктор» в Коми, помимо фельдшеров, включили акушерок и медсестер. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

В Коми на единовременную выплату в миллион рублей теперь могут рассчитывать не только фельдшеры, но также акушеры и медицинские сестры, прибывшие на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа.

С 2021 года должности «акушерка» и «медицинская сестра» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов включены в число участников программы «Земский доктор», которая отвечает целям и задачам национального проекта «Здравоохранение».

По планам, в 2021 году на работу в сельские населенные пункты, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненные к ним приедут семь фельдшеров для работы в фельдшерско-акушерских пунктах в деревнях Чукчино, Акись и Захарвань; в поселках Кузьёль, Ёдва и Мадмас; а также в селе Верхний Воч.

Кроме того, в рамках программы «Земский доктор» в медицинские организации Республики Коми планируется трудоустроить 40 врачей. 28 врачей прибудут на работу в сельские населённые пункты, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Например, в Троицко-Печорской центральной районной больнице ждут онколога, эндокринолога и участкового педиатра; в Сысольскую ЦРБ по программе «Земский доктор» планируется привлечь психиатра-нарколога, участкового терапевта, травматолога-ортопеда и акушера-гинеколога.

12 врачей прибудут на работу в города с населением до 50 тысяч человек. Так, в Сосногорской ЦРБ ожидается приезд офтальмолога, онколога, врача ультразвуковой диагностики; а в Интинской центральной городской больнице онколога и оториноларинголога.

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