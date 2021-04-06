Минстрой России рассказал о самых комфортных городах Коми

Минстрой России опубликовал результаты Индекса качества городской среды за 2020 год
Фото: архив "КП"
Звание самых комфортных городов в Коми получили десять городов. По данным федерального Минстроя, лучше всего живется в республике жителям Воркуты. По оценке экспертов, город смог набрать 201 балл из 360 возможных.
Также в десятку вошли Сыктывкар, Ухта и Вуктыл. Их специалисты оценивали по таким критериям как:
- качество дорог;
- безопасность;
- индекс пешеходной доступности;
- уровень озеленения, доля освещенных улиц;
- концентрация объектов культурного наследия
- доступность остановок транспорта
- разнообразие жилой застройки и так далее.
А вот к городам с неблагоприятной городской средой до сих пор относятся Усинск, (180 баллов), Инта (180 баллов), Печора (173 балла), Сосногорск (171 балл), Микунь (164 балла) и Емва (162 балла).
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